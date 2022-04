Romance entre la ex de Sebastián Yatra y un jugador de la Selección Argentina

Tras la sorpresiva ruptura sentimental del futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, con su esposa Camila Homs, con la que duró cerca de 11 años, se terminó por confirmar que ahora se encuentra saliendo con la cantante y actriz, Tini Stoessel.

De Paul, que juega actualmente en el Atlético de Madrid, confirmó a los medios que ya no se encontraba conviviendo con la madre de sus dos hijos, mientras que a Tini no se le había visto acompañada desde que se supo de su ruptura con el cantante paisa Sebastián Yatra.

Sin embargo, en medio del mar de especulaciones, unas fotos filtradas en redes sociales confirmarían el noviazgo de la cantante con el mediocampista ‘colchonero’.

Las fotografías tomadas por un paparazzi serían la prueba irrefutable de que están en un romance, luego de que periodistas y sus seguidores se percataran por diferentes publicaciones en redes sociales que, no solo se encuentran en el mismo lugar, sino que desde hace rato se comentan con emojis de corazón sus posts.

En las mismas aparecen caminando de la mano y departiendo en diferentes lugares de las paradisiacas playas de este inmejorable destino.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 it’s been confirmed that tini stoessel and Rodrigo de Paul are together!! <a href="https://t.co/z0Dzk7G3uH">pic.twitter.com/z0Dzk7G3uH</a></p>— Jannat (@tinistcessell) <a href="https://twitter.com/tinistcessell/status/1518991569319346177?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

