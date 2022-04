Avatar 2: conoce su fecha de estreno, tráiler y nombre oficial

Se acabó la espera. Avatar 2 ya tiene fecha de estreno. Así lo dio a conocer este miércoles Disney en un evento en Las Vegas. El film tendrá por nombre oficial: 'Avatar: The Way of Water'.

Esta entrega es una propuesta de la secuela de una de las producciones más taquilleras en la historia del cine, por lo que su director, James Cameron, promete romper paradigmas y “desafías los límites del cine”.

El anuncio se dio en el marco de la CinemaCon, una convención anual donde los asistentes tuvieron la oportunidad de observar el primer tráiler de la cinta en 3D, como ya es costumbre con sus impresionantes efectos visuales sobre el universo de Pandora y los movimientos de los Na'vi.

Vale la pena aclarar que el tráiler de: 'Avatar: The Way of Water' para el público en general no podrá ser visto de forma online, solo hasta que en las salas de cine se proyecte antes de lo nuevo de Marvel: ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’.

También se reveló en el mismo evento que esta es la primera de 4 secuelas que, a pesar de tener su propio argumento y final, conectarán lo que sus creadores han definido como una “saga épica”.

La fecha de estreno de este film será el 16 de diciembre de este año, y por lo que se pudo observar en la CinemaCom, promete romper esquemas y cautivar más que la misma película que hace 13 años hizo vibrar al mundo.

Cameron también afirmó que el rodaje del film se hizo con tecnología de punta 3D, en la mejor resolución posible, capturando los mejores ángulos y haciéndolos compatibles con las pantallas más grandes. Finalmente, todo parece indicar que las secuelas 3, 4 y 5 serán lanzadas en intervalos de dos años. Es decir, si la segunda se estrena en 2022, la tercera en 2024 y las 4 y 5 en 2026 y 2028 respectivamente.