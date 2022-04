¿Lisa es desagradecida? Fuertes críticas al último capítulo de los Simpson

En redes sociales no perdonan el más reciente capítulo de los Simpson el cual, al parecer, dejó un sinsabor en todos los fanáticos de la icónica familia amarilla.

'Cuando Billie conoció a Lisa', así se tituló el nuevo episodio de la serie, sin embargo, a muchos les disgustó una escena en particular.

A pesar de que el objetivo principal era disfrutar una sesión musical y especial de la mano de grandes artistas como la ganadora del Oscar, el resultado fue diferente.

Durante la conversación entre Lisa y Billie, la cantante le preguntó si ha sentido apoyo en la música por parte de Homero, a lo que Lisa responde:

"Si le dieras suficientes cervezas, tapones para los oídos y le dijeras que se fuera a otro lado... No, él no me apoya", expresó la más inteligente de la familia.

Fue precisamente la respuesta de Lisa que desató polémica en redes sociales, pues muchos internautas aseguran que el personaje estaría siendo "desagradecido" con su papá, ya que fue Homero quien le regaló el saxofón.

"O sea, literalmente fue Homero el que le regaló el saxofón", "lo que han hecho con los nuevos episodios de los Simpson no tiene nombre", "Lisa es la villana de los Simpson tengo muchas pruebas", escribieron algunos usuarios.

Sin embargo, otros tantos cuestionaron esa opinión asegurando que:

"El sax se dañó porque Homero no soporta que ella ensaye y mandó a Bart a callarla ¿la apoya solo porque se lo compra?", escribió un internauta.