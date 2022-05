‘Andrea’, el triste y trágico significado detrás de una de las nuevas canciones de Bad Bunny

Bad Bunny sorprendió al mundo con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Un Verano sin ti’. El cual, a menos de 24 horas de haber sido presentado, ya ha cuenta con millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.

Uno de los grandes atractivos es que los temas son interpretados en colaboración con artistas de la talla de Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Tony Dize, Chencho Corleone, Bomba Estéreo, entre otros.

El tema ‘Andrea’ además de fascinación, ha generado curiosidad por parte de los fans debido al significado de su letra, y específicamente, si corresponde a un hecho de la vida real.

La canción es interpretada por el artista puertorriqueño al lado del dúo ‘Buscabulla’, una banda conformada por la pareja de esposos puertorriqueños Raquel Berrios y Luis Alfredo del Valle, quienes emigraron hacia los Estados Unidos y empezaron a fusionar sonidos tropicales y afrolatinos con electro. También han incursionado en géneros como salsa, bachata, merengue y reggaetón.

Esta canción mueve las fibras porque habla acerca de la dramática situación de una mujer en Puerto Rico que vivió sus últimos días en medio de un mar de miedo, maltrato y violencia doméstica.

Específicamente, la canción estaría dirigida a Andrea Ruiz Costas, una mujer de 35 años que fue asesinada 27 de abril del año pasado por su expareja, Miguel Ocasio. Este crimen generó una ola de indignación y hasta manifestaciones porque se conoció que ante los reclamos que ella le hizo a la justicia por protección, esta le fue negada.

Esta es la letra completa de ‘Andrea’:

4 de la mañana y Andrea saliendo de La Perla

Mucho' la critican sin conocerla

Calle como un Civic, inteligente como un Tesla

Soñando con alguien que pueda comprenderla

Y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla

De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' Sagrado

Equivocándose de amore' en lo que llega el indicado

Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado

Pero todo se ha complicado

Como si ser mujer fuera un pecado

La demonia ha despertado, ey

Una guerrera, Juana de Arco, temperamental, Niurka Marco'

A la buena, beso y abrazo

A la mala, botellazo sin soltar el vaso

Le gustaba el basquet, leer "Tú" y hacerse lazo'

Pero de esa niña solo quedan pedazo'

Se ha buscado un par de caso'

Por no aguantarle chiste' a ningún payaso, ey

Mírala cómo camina

Lo que le falta e' la tarima

Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina

Pa' colmo ahora el gobierno la llama "asesina"

Una diva campesina

Chico, quédate en tu esquina, ey

Y no pida rosa' si no aguanta' espina', no

No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer

Si con él no hablaré, conmigo verán, no van a joder

Que digan lo que sea

Yo subo y bajo como la marea

Se tratan de montar y tambalean

Quiero alguien que se atreva, que se atreva

Y me entienda a mí

Una loca que no quiere un loco

Quiere vino tinto y sushi de Yoko

Días de playita, helado de coco

Se merece tanto y recibe tan poco

La mai reza por un doctor, ingeniero

Y ella con bichote' y rapero'

Mi prima dice que e' un cuero

Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero (Eh-ah)

Chinga cabrón, se comenta

Y aunque la ven jangueando toda la semana, no se ve contenta, no

Lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta

Joseando pa' la renta, llorando más de la cuenta

No hay mujer sin herida' ni hombre que no mienta

Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten

Que cuando compre pan, no le piten

Que no le pregunten qué hizo ayer

Y un futuro lindo le inviten

Que le den respeto y nunca se lo quiten

Que le den respeto y nunca se lo qu—

Que-Que le den respeto y nunca se lo quiten

No, nunca se lo quiten.