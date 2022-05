"Con razón tenía enamorado a Chespirito", dicen por sexy foto de Florinda Meza en bikini

Florinda Meza, recordada por suspapeles en las exitosas seriesdetelevisiónde Chespirito, no para de enamorar a sus 73 años, ahora con sus fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde ya reúne más de 230.000 seguidores que la llenan de elogios y comentarios llenos de amor.

En su más reciente publicación se ve a la actriz posar con un diminuto bikini de color rojo y rayas negras, mientras toma un ‘baño’ de sol y se broncea, por supuesto su tonificado abdomen y su bello rostro fue lo más elogiado en la imagen.

La mexicana aprovechó la oportunidad para recordar a su esposo, el comediante Chespirito, escribiendo un conmovedor mensaje.

“A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía "Es que hasta dormida eres bonita". Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre”, aseguró.

A lo largo de los años la actriz ha recibido piropos ya que a pesar de su edad, usuarios aseguran que se “luce demasiado hermosa”, así que en su más reciente publicación de Instagram, los comentarios que recibió fueron de amor para ella y su esposo fallecido.

“Gran mujer y muy hermosa”, “una diosa”, “guapa, en esa foto se parece a Anahí, de RBD”, “siempre una bella flor”, “¿existe algo más perfecto que el romantismo de tu Rober, Flor? ¡Creo que no!”, “amor del bueno”, “la bella durmiente”, escribieron algunos usuarios en la imagen.