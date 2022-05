‘Justicia para Johnny Depp’: fans piden que vuelva a Piratas del Caribe 6

Una petición radicada para que Johnny Depp regrese a la película ‘Piratas del Caribe’ en su papel del capitán Jack Sparrow, ha cobrado fuerza en los últimos días, luego de que se adelantaran las diversas fases del juicio entre el actor y su exesposa, la también actriz Amber Heard.

Con la consigna ‘Justicia para Johnny Depp’, los miles de firmanes piden que el actor sea restablecido en su papel protagónico de una de las franquicias más famosas de Walt Disney. Por la cancelación de su rol en la famosa producción, el manager de Depp señaló que el artista perdió más de 22 millones de dólares.

Mira también: Johnny Depp es captado dibujando bosquejos durante el juicio con Amber Heard

Recordemos que, el juicio entre Depp y Heard enfrenta graves acusaciones de violencia doméstica y difamación. El pleito asciende hasta los 50 millones de dólares.

Esta pareja se conoció por primera vez en una película en el 2009. Después de que el actor terminara una larga relación con la artista Vanessa Paradis, con quien tiene 2 hijos, el actor de 58 años inició una relación con Heard, con quien se comprometió en 2014 y un año más tarde se casaron.

Hoy, como es bien sabido, los enfrenta un conflicto jurídico de proporciones gigantescas, así como mediático.

Las últimas 4 semanas han estado enmarcadas en el drama que resulta esta confrontación en los estrados de Virginia. Se espera que se escuchen los testimonios hasta el próximo 27 de mayo para que empiecen a avanzar las deliberaciones.

Te puede interesar: Administradora de la isla privada de Johnny Depp confirmó que Amber Heard golpeaba al actor

Por otra parte, la petición de los fans del ‘Capitán Jack Sparrow’, que ya alcanza las cerca de 475 mil firmas en Change.org, sigue tomando fuerza en medio de su disputa judicial. Esto dice parte de la solicitud:

“Johnny Depp ha sido un actor fenomenal a lo largo de su carrera. Él fue eliminado de la película Piratas del Caribe 6 por Walt Disney’s Company. Desafortunadamente, esto se debe a que su ex esposa, Amber Heard, mintió y dijo que la golpeó. Se ha probado que él no la golpeó, pero, sin embargo, ella lo golpeó repetidamente. Ella lo golpeaba con ollas y sartenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como si eso estuviera bien. Esto puede parecer una broma para algunos, pero el abuso hacia un hombre o una mujer no debe tomarse a la ligera. Ahora que esto ha salido a la luz, Johnny Depp aún no se ha redimido de esta falsa noticia.

“Amber Heard arruinó la vida y la carrera de Johnny Depp. Él siempre ha sido uno de los mejores actores desde que comenzó a actuar alrededor de los 21 años. Este hombre NUNCA decepciona cuando hace una película, entonces, ¿por qué seguir impidiéndole hacer Piratas del Caribe 6? ¡Esa película no es nada sin él! Firma esta petición para ayudar a la estrella de Hollywood a volver a lo que disfruta y hace mejor. Si los hombres son ridiculizados por golpear a las mujeres y pierden sus trabajos / carreras, entonces eso es exactamente lo que debería estar pasando con Amber Heard. Actualmente está trabajando en la secuela de Aquaman y debería haber sido eliminada de esa película y de todo lo demás en lo que está trabajando, ya que no es justo dejarla continuar con su vida cuando arruinó la de otra persona”.