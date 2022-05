“Naciste para serlo”: Camilo comparte video inédito de Evaluna en el Día de la Madre

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más lindas y estables de la farándula. Desde que anunciaron que se convertirían en esposos, las celebridades no han dejado de mostrar su admiración, amor y respeto por el otro, algo que los ha convertido en una de las parejas más admiradas por diferentes personas que ven en ellos una hermosa relación.

Los artistas se convirtieron en padres hace poco más de un mes de una hermosa niña llamada Índigo, una noticia que no solo los alegró a ellos, sino también a su familia y fieles fanáticos.

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que lo siguen más de 27 millones de personas, el cantante colombiano celebró el Día de la Madre compartiendo un video inédito de Evaluna cuando era una niña.

En las imágenes, se ve a Evaluna de niña bailando, saltando y dando vueltas, lo que demuestra que desde muy pequeña se preparaba para los conciertos y obras de teatro.

“Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES @evaluna ! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! Aprendo de ti a diario!! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaj”, fue el mensaje con el que Camilo publicó el video de su esposa.

