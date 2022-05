“Si hay alguna que destaca más que ella, la echa”: las acusaciones de una exempleada de Shakira

Shakira es una de las artistas más cotizadas en la industria musical. La brillante carrera de la barranquillera ha estado enmarcada en logros que, cada día, supera con creces y sus canciones la han puesto en la cúspide.

Sin embargo, un testimonio de una exempleada para un programa de entretenimiento español, parece que no la ‘dejó muy bien parada’. Cristina Cárdenas, exempleada de Shakira, afirmó el pasado fin de semana que: “es imposible trabajar con ella”.

Ante esta sorprendente declaración, se quiso conocer más detalles acerca de las supuestas actitudes de la cantante en los rodajes. Cárdenas afirmó lo siguiente:

“A Shakira no se le puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. Esto está prohibidísimo. Ella es ‘mandona’. Un spot de Shakira que podría durar 4 horas por las tomas, estamos 17 horas”.

Luego de estas palabras preliminares, Cárdenas también contó a ‘Socialité’, un programa español del Canal Telecinco, que supuestamente la estrella “tiene desesperada a la productora, a los directores, a todos. Y si hay alguna que destaque más que ella, la echa afuera del rodaje. Tú no, tú fuera. Así, señalando con el dedo”.

Ante estas fuertes acusaciones contra la colombiana, periodistas del medio América TV afirmaron que la cantante “no trata muy bien a la prensa y marca mucho las distancias”. “La situación está muy tensa ahora mismo con Shakira en España”, sentenció el comunicador español, Javier de Hoyos.

La barranquillera no se ha pronunciado sobre estas acusaciones pues, en este momento se encuentra enfocada en la producción de su nuevo álbum. El cual ya tuvo un adelanto con ‘Te felicito’, la colaboración lanzada hace unas semanas con el reguetonero Rauw Alejandro.