Llaman "vieja" a Luisa Fernanda W por su nuevo corte de pelo

Pese a las frecuentes críticas de las que ha sido víctima, Luisa Fernanda W le ha demostrado a los internautas que sabe muy bien como hacer caso omiso a los comentarios mal intencionados que buscan dañarla.

Su relación con Pipe Bueno, su contenido en redes sociales, su forma de vestir y sus variados looks siempre la suelen convertir en blanco de críticas por lo que esta vez no fue la excepción.

Luego de meses presumiendo una larga cabellera, la empresaria compartió con sus millones de seguidores que decidió decirles adiós a las extensiones para lucir una apariencia mucho más natural.

Mira también: Luisa Fernanda W confesó a qué huele Madonna, la ‘reina del Pop’

Así lo dejó ver por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la paisa apareció luciendo su cabello corto. Dejando claro que poco le teme a los grandes cambios, pues además de quitarse las extensión decidió cortarlo a la altura de los hombros.

“Pues sí, otra vez me quité las extensiones, me corté más el pelo porque lo quería así (…) no le temo a nada, no le temo a los cambios. Con esto look como que puedo jugar bastante, me siento fresca”, puntualizó.

Pese a que la paisa se mostró muy satisfecha con su nuevo corte de cabello señalando que la hace sentir muy bien, usuarios opinaron lo contrario señalando que el corte la hace lucir mayor.

“Parece una señora 🙁” – “Ese corte de cabello es hermoso, ¡yo la veo muy linda!” – “Se ve mayor”- “Parece de 40” – “Ella siempre se ve hermosa 😍❤️” – “No me gusta, se ve vieja” - “Espectacular 😍” – “Muy bonita, le luce el pelo corto”, fueron algunos de los comentarios.