Los riesgos que corres si tienes sexo con una infección de muela

Si alguna vez has tenido problemas dentales, como una infección de muela o te has sometido a algún tratamiento dental, debes saber que los médicos advierten sobre lo que puedes o no comer mientras te recuperas o terminas el tratamiento.

Mira también: Aída Victoria Merlano revela que una persona a la que ayudó "jugó con su moral sexual"

Aunque es poco usual pensar que una infección dental puede traer consecuencias al tener relaciones sexuales, es más común de lo que crees. Sin embargo, todo tiene que ver con el tipo de sexo que vayas a practicar.

Mira también: Preocupada madre comparte aterrador video de un ‘fantasma’ atacando a su hija

En este caso el sexo oral trae consecuencias cuando tienes alguna infección en la boca ya que en ella se acumulan miles de bacterias, por lo que practicarlo puede traspasar esas bacterias y traer consecuencias para la otra persona.

Se pueden tener relaciones sexuales de la manera tradicional, sin usar tu boca en los genitales de tu pareja para así evitar las consecuencias, sin embargo, te recomendamos lavar tus dientes antes de tener relaciones y usar enjuague bucal.