The Styles Report: La influencia de Harry Styles en las redes sociales

Harry Styles es uno de los artistas más grandes e influyentes de la actualidad. Tras su salida de la exitosa boy band One Direction, el británico se ha consagrado como una de las personas más relevante no solo de la música, sino también de la moda y el cine.

Desde el lanzamiento de su disco homónimo de 2017, Harry ha logrado crear un fiel fandom a nivel mundial, que se siente muy orgulloso de todo lo que ha logrado y lo expresa por medio de diferentes redes sociales como Twitter.

De acuerdo con Kevin O'Donnell, Head of Music Partnerships en Twitter, Harry Styles es uno de los cantantes más influyentes de la red social: "Twitter está en el centro del fandom de la música: es donde las personas discuten sobre música y actuaciones nuevas, y se conectan con otros fans que comparten una pasión similar. Ha sido increíble ver cómo ha evolucionado la conversación en torno a Harry Styles y la emoción en torno a Harry’s House, así como tener la oportunidad de celebrar a sus fans en Twitter y dar luz a lo que están hablando”.

TwitterLatam realizó una infografía con los datos de las veces que el artista ha generado mayor conversación en la red social.

Las canciones con el mayor volumen de Tweets durante la semana de lanzamiento

As It Was

Sign of the Times

Fine Line

Las actuaciones más Twitteadas (por si te dio FOMO)

Cantar ‘Juice’ con Lizzo en The Fillmore Miami Beach en 2020

Cantar “Landslide” con Stevie Nicks en The Forum en 2019

Harryween en el Madison Square Garden en 2021

Cantar “You’re Still The One” con Kacey Musgraves en el Madison Square Garden en 2019

Coachella 2022

Los mejores momentos Fashion en Twitter

Portada de diciembre 2020 en Vogue, en su primera portada como solista

Vestido de Gucci en la Met Gala de 2019

Vistiendo un traje de piel y una boa verde en los Grammy Awards de 2021

Creador de tendencias Fashion

Los Tweets de usar boas tuvieron su punto máximo durante los Grammy Awards de 2021, el cual es un crecimiento de 5X más en comparación a la semana previa a la premiación (3/14-3/18 en comparación con 3/9-3/13).

Nueva música

Desde el anuncio de su nuevo disco, ha habido más de 10 millones de Tweets sobre Harry.

¿Crees que eres fan? En promedio, los fans de Harry han Twitteado 2 veces sobre Harry’s House.

Los Retweets más populares sobre Harry Styles en lo que va de esta década

BTS cantando ‘Falling’ de Harry Styles

El mensaje de Harry a sus fans en celebración a los 10 años de One Direction

Retweet de su excompañero de banda, Louis Tomlinson

Lo más Twitteado sobre Harry en lo que va de esta década

Harry Styles

Harry Potter

Prince Harry

