Video: Mujer encontró a su novio en plena cita romántica con su amante

Se volvió viral en las redes sociales un lamentable video en el que se ve a una mujer padecer una crisis al encontrar a su pareja en una cita romántica con su amante.

En las imágenes, que se volvieron virales en TikTok, se ve a la mujer aplaudir, gritar y llorar de la desesperación al ver la triste escena de su novio engañándola.

Mira También: 6 YOUTUBERS QUE ENCONTRARON COSAS TERRORÍFICAS EN ‘CAJAS MISTERIOSAS’ DE LA DEEP WEB

“Encontró al novio con otra y esta es la reacción”, es la descripción con la que el video, captado por un comensal de un restaurante, fue publicado en la popular red social por el usuario @javiersolis0_0.

En el video también se puede ver que el novio de la mujer la intenta calmar y le pide que baje la voz al ver la mirada de las demás personas que se encontraban en el lugar.

Mira También: “DÉJENME EN PAZ, YO ESTOY SANANDO”: NODAL REACCIONA A LOS MENSAJES DE LA MAMÁ DE BELINDA

La amante del sujeto no se movió en ningún momento y se la pasó mirando el celular todo el tiempo en el que la angustiada mujer sufría.

Diferentes usuarios en redes sociales aseguran que la mujer sufrió una crisis de pánico al ver a su pareja con otra mujer: “No sé si le dio emoción o coraje”; “Yo tuve una crisis de pánico en la ducha así que no me río de ella”; “A mí no se me hace gracioso, las que ya lo hemos vivido sabemos lo que duele”; “Para evitar esas situaciones mejor se es claro, se habla de frente con la verdad por delante y listo”; “Me dolió mucho ver esto”; “Ataque de nervios pobre chica de verdad”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg