Mike Bahía recordó el malestar estomacal que sintió durante el parto de su esposa Greeicy Rendón

“Qué cosa tan brava”. Así fue como Mike Bahía recordó las horas previas al nacimiento de su primer hijo con la también cantante Greeicy Rendón.

Hace tan solo unas semanas llegó a sus vidas el pequeño Kai, y desde entonces, sus padres no caben de la dicha. En las últimas horas, Greeicy Rendón compartió a través de sus redes sociales algunas tiernas fotografías que dan cuenta que el pequeño goza de perfecto estado de salud y se encuentra rodeado de todo el amor de su familia.

No obstante, el intérprete de éxitos como ‘Amantes’, ‘Buscándote’ y ‘La rutina’, entre otros, dio a conocer al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ que, en los momentos previos a la llegada de Kai, sufrieron junto a su esposa por cuenta de un aceite de ricino.

Resulta que el cantante por solidaridad quiso tomar este líquido junto a su esposa, con el que buscaban facilitar el parto.

Para inducir el parto, Rendón le dijo a Bahía “Ella empezó como que… Me voy a tomar una cosa, un aceite, y yo le dije: yo me lo tomo con vos. Oiga, uy qué cosa tan brava. A mí me cogió al mismo tiempo que le cogió a ella y éramos escribiéndonos. Yo en el baño de abajo y ella en el de arriba. Ella me decía: Amor, ¿cómo estás? Y yo: No, muy mal”, recordó el cantante caleño.

Al finalizar, el artista de 35 años contó, entre risas y con algo de humor, que “la caga… fue completa”. Sin embargo, también dio a conocer que el haber ingerido esta sustancia resultó efectivo, pues el parto duró alrededor de 5 horas.