“No tiene la voz como la mía”: Mick Jagger sobre comparaciones con Harry Styles

Para nadie es un secreto que Harry Styles es uno de los artistas más populares y exitosos de la actualidad. Su carrera como solista es una de las más admiradas a nivel mundial, además es considerado como una de las influencias más importantes de la música, el cine y la moda hoy en día.

Algunos de los seguidores de Harry lo han comparado con Mick Jagger, líder y voz de The Rolling Stones, cuando era joven, algo que al parecer no le ha gustado mucho al legendario cantante, considerado como una de las grandes influencias del ex One Direction.

Durante una conversación con The London Times, Jagger aseguró que, aunque tiene una “relación amigable” con Harry, no está de acuerdo con las comparaciones que les realizan.

“O sea, yo usaba más maquillaje que él. Por favor, yo era mucho más andrógino. Él no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo, solo tiene un parecido superficial a mi cuando era joven. Está bien, no puede evitarlo”, aseguró el cantante, días después de que Harry Syles lanzara ‘Harry’s House’, su más íntimo trabajo discográfico.

Recordemos que Harry había sido considerado para darle vida a Jagger en una biopic de la banda de rock, sin embargo, las declaraciones del cantante dan a entender que no estaría muy de acuerdo.

