Bad Bunny revela el placer sexual con el que logra desestresarse

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido y streamers más populares de la actualidad. Figuras del fútbol como el Kun Agüero, Sergio Ramos, entre otros o artistas como Rauw Alejandro y Aitana han participado en las interesantes charlas del español en Twitch.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es el más reciente invitado de Ibai y como era de esperarse, las redes sociales estallaron con la conversación de las dos celebridades.

El puertorriqueño, que tiene el mundo a sus pies con su más reciente álbum ‘Un Verano Sin Ti’, habló de diferentes temas con el español, con quien también jugó una partida de FIFA.

Mira También: KAROL G SE MOLESTÓ CON TRES PERSONAS QUE ESTABAN “CALENTANDO SILLA” EN SU CONCIERTO

Durante la conversación, Ibai y Bad Bunny hablaron de varios temas en torno al estrés, el baloncesto, la NBA, la WWE, la edad o la posible gira que hará puertorriqueño el próximo año por Europa.

Cuando las celebridades hablaron de cómo manejar el estrés, Bad Bunny fue muy sincero frente a la forma en la que logra desestresarse.

“Es normal que te sientas estresado. No hay un año perfecto, ni siquiera un día entero perfecto”, explicó el puertorriqueño, que finalmente reveló cómo se desestresa: "Me la jalo una paja", bromeó Bad Bunny con el streamer, quien le contestó "yo me hago dos".

Como era de esperarse, la graciosa y curiosa declaración de Bad Bunny se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg