Descubre las ventajas de tener un smartphone con tecnología NFC

¿Alguna vez has pagado una compra usando solo tu celular? Si ha sido así, has aprovechado una de las diversas ventajas que tiene la tecnología NFC, Near Field Communication por sus siglas en inglés, la cual se encuentra incorporada en la mayoría de smartphones y existe desde hace más de una década. Pero, aunque tiene ya varios años de historia, todavía hay personas que la desconocen. Por eso, si estás entre ellas, te explicamos qué es y en qué momentos la podrías utilizar.

¿Qué es NFC?

Se trata de una tecnología que permite realizar un intercambio de datos entre dos dispositivos de manera inalámbrica, pero que, a diferencia de la conexión Bluetooth, no necesita de un emparejamiento previo entre los dispositivos. Usando NFC solo debes acercarlos hasta un máximo de 20 centímetros de distancia.

Técnicamente funciona creando un campo electromagnético mediante inducción, en el que se da un traspaso de datos con una velocidad que puede alcanzar los 424 kbps. En general, esta tecnología se emplea más para la identificación y validación de personas y/o equipos a corta distancia, que para la transferencia de documentos e información, aunque esto último también es posible.

Celulares como el Huawei nova 9, nova 9 SE y P50 Pro, entre muchos otros de la marca china, tienen disponible esta tecnología, como también la posibilidad de activarla o desactivarla manualmente.

¿Para qué sirve esta tecnología?

1. Identificación: con la tecnología NFC puedes acceder a un lugar en el que precises identificarte. Por ejemplo, si eres funcionario de una empresa que solo concede ingreso a sus trabajadores, puedes tener una tarjeta con chip NFC, lo que es común en Colombia, o usar tu propio celular en reemplazo de dicha tarjeta. También podría llegar el día en que uses el teléfono para pagar el transporte público con solo acercarlo a la pantalla registradora, como ya ocurre en varios países alrededor del mundo.

2. Sincronización entre dispositivos: tener un chip de este tipo te permite sincronizar tus dispositivos de manera instantánea y mucho más fácil que al usar Bluetooth, pues con solo acercar un equipo al otro, automáticamente se emparejan. Para esto debes asegurarte de que ambas partes incluyan NFC. Si lo que requieres es transferir datos como fotos, contactos, aplicaciones, audios, entre otros, también puedes hacerlo tranquilamente sin conexiones extras.

3. Lectura de información: locales comerciales, carteles publicitarios, paraderos de bus o incluso algunos productos en sus empaques han incluido etiquetas NFC en las que almacenan datos. Cuando acercas tu celular a estas es posible que encuentres información detallada del local, de la ruta de transporte y del producto. Sin embargo, esto en Colombia es poco común, pues se ha popularizado en mayor medida el uso del código QR.

4. Pagar cuentas: por último, pero no menos importante, con la tecnología NFC de tu celular puedes hacer pagos sin necesidad de llevar la tarjeta a la tienda o comercio en el que estés. El auge del pago sin contacto en el país apalancó esta posibilidad, pues las empresas comprendieron la necesidad. Al igual que los bancos, que en medio del proceso de bancarización digital decidieron crear sus propias billeteras virtuales para que puedas hacer uso del contactless.

Aunque realizar pagos sin contacto es la posibilidad más provechosa del NFC, se espera que en un futuro muy cercano se pueda hacer más uso de este método que pretende facilitarte la vida.