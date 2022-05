Rozalén presenta ‘Agarrarte a la Vida’, una canción que visibiliza la salud mental

La artista española Rozalén presenta ‘Agarrarte a la vida’, una canción creada con el objetivo de romper tabús y profundizar en una cuestión tan crucial como la salud mental y, más concretamente, el suicidio.

“Ojalá esta canción sea una herramienta más para seguir dando visibilidad a nuestro bienestar mental y emocional”, es el mensaje con el que la compositora lanza el sentido tema.

‘Agarrarte a la vida’ ofrece una visión cruda pero vitalista de un problema que les cuesta la vida a unas 4.000 personas al año en el país natal de la artista. Para componerla, Rozalén, que estudió Psicología y Musicoterapia, se rodeó de expertos en la materia para perfilar una letra que pone el foco en la prevención. Es, al mismo tiempo, un mensaje que la artista sintió la necesidad de expresar de la mano de una amiga que se aproximó a ese abismo del que ahora retrata.

“La he escrito de la mano de una amiga de toda la vida que está viviendo este proceso. La he hecho para ella, para mí y para todo aquel que la quiera y necesite. Y sobre todo, la he escrito para quienes viven cerca de personas que no logran ver la luz”, declaró Rozalén.

La letra de lo nuevo de Rozalén comienza así: “Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya sólo contemplas una forma de dejar de sufrir”, pero el mensaje fundamental llega con un estribillo que suena desgarrador: “Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida, pero sólo tú, sólo tú puedes jugar a ser dios”.

‘Agarrarte a la vida’ es, en lo estrictamente musical, otra de esas joyas que Rozalén es capaz de crear con asombrosa facilidad; una canción con tanta fuerza como sensibilidad, coproducida por Ismael Guijarro y Juan Guevara.

