¿Cómo está el corazón? Blessd revela si está saliendo con alguien

Blessd es una de las promesas del género urbano en Colombia. El cantante se ha vuelto bastante popular en la industria y todas las canciones que lanza parecen convertiste en un éxito.

En marzo de este año, el paisa reveló que está soltero y que terminó su relación con la influencer ‘La Suprema’. En ese momento, la noticia causó mucha sorpresa en todos sus seguidores, pues siempre se les veía bastante enamorados.

Blessd ya lleva un par de meses soltero y con mucho trabajo, pues ha estado de gira por Estados Unidos. En este tiempo varias cosas importantes han sucedido en su carrera, ya que también se presentó en el concierto ‘Medallo en el mapa’, que hizo Maluma.

Por eso, el cantante habló con el programa ‘Lo Sé Todo’, sobre los cambios que ha tenido en su vida en el último tiempo. Aseguró que está muy feliz porque en los conciertos que ha hecho en Estados Unidos ha vendido todas las boletas.

Pero también le preguntaron por cómo está el corazón y el cantante no dio mayor detalle sobre su vida amorosa. Aseguró que por el momento está concentrado en su trabajo y espera que una mujer llegue a su vida.

“Las cosas de Dios, uno no sabe estamos trabajando, estamos enfocados y nada si es de llegar una mujer que me quiera que me ame”, dijo.

Pero cuando se le preguntó si estaba soltero, pero con alguien dijo que solo está trabajando, por lo que muchos dicen que tal vez esté saliendo con alguna mujer.