Ivy Queen: Fans de la artista están preocupados por el estado de salud de la cantante

Martha Ivelisse Pesante, mejor conocida como Ivy Queen, es una de las artistas urbanas más importantes del mundo del reggaetón. Para muchos es la primera mujer que destacó en el género y lo llevó a otro nivel, motivo por el cual cuenta con millones de fieles fanáticos.

Por medio de su cuenta de TikTok, la artista compartió un preocupante video en el que mostró la batalla por la que está atravesando con una enfermedad, de la que no dio detalles.

"Yo de esta vida soy un aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor siempre que puedan sean el ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya", fue el mensaje con el que la reggaetonera publicó las imágenes en las que se ven diferentes fotos de ella recuperándose en su casa y en un hospital.

En las imágenes, la puertorriqueña muestra unos hematomas que tiene en la parte lateral de su torso. Además, aparece usando turbantes y pijamas.

Como era de esperarse, los seguidores de la cantante le han mostrado su apoyo y respaldo con diferentes mensajes de apoyo.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación.

