Post Malone lanza su nuevo álbum ‘Twelve Carat Toothache’

El artista de Dallas, TX, Post Malone, presentó su esperado cuarto álbum de larga duración y uno de los álbumes más esperados de 2022, ‘Twelve Carat Toothache’ [Mercury Records/Republic Records].

Además de los himnos masivos ‘Cooped Up’[with Roddy Ricch] y ‘One Right Now’ [with The Weeknd], el disco cuenta con la participación de un elenco estelar de invitados, incluidos Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna y The Kid LAROI.

Musicalmente, Post colaboró con conjunto de mucho tiempo, como los productores y coguionistas Louis Bell, Billy Walsh y Andrew Watt, así como con Omer Fedi y más.

El mes pasado, hizo su debut en ‘Saturday Night Live’ con actuaciones deslumbrantes de ‘Cooped Up’ [feat. Roddy Ricch] y ‘Love/Hate Letter To Alcohol’ [feat. Fleet Foxes]. Asumiendo el control de la cultura popular, Post también contribuyó con su versión del icónico ‘Chip 'N Dale: Rescue Rangers’ para la banda sonora original de Disney's Chip 'N Dale: Rescue Rangers.

‘Twelve Carat Toothache’ se destaca como su primer larga duración en tres años desde que el triple platino Hollywood's Bleeding se estrelló en el Billboard Top 200 en el puesto número 1.

A fines del año pasado, Post probó las aguas con el explosivo ‘One Right Now’ con The Weeknd. Saltó al Top 10 de Billboard Hot 100 y acumuló más de mil millones de reproducciones en unos pocos meses.