“Bebesota”, a Rosalía por sensual galería de fotos en bikini

Rosalía, la famosa cantante del género urbano causó sensación en las redes sociales con su más reciente galería de imágenes sonde presumió su sensual cuerpazo junto a su pareja Rauw Alejandro.

En las imágenes se les ve disfrutando de su viaje por Santorini, Grecia, en un yate en medio del mar, la española llevaba un diminuto bikini de color rosado con el que presumió sus curvas, además, compartió unas imágenes de su novio, quien también presumió su musculoso abdomen.

“Hola me gustan los tomates y las aceitunas de aqui y ya no me quiero ir de aqui :}”, fue el mensaje que dejó la joven junto a la publicación.

Sus millones de fanáticos no se hicieron esperar en la publicación donde llenaron de elogios y comentarios llenos de amor a la cantante y a su pareja, “tu no eres bebecita, tu eres bebesota”, “me encanta, todo te luce”, “el estilo que tienes es increíble”, “eres de otro planeta”, “como me gustan tus fotos, eres mi amor eterno”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

La artista se ha destacado por sus increíbles looks y su derroche de talento en la música, por lo que se ha ganado el cariño de millones de personas alrededor del mundo que no se pierden sus estrenos musicales y sus publicaciones de Instagram, donde ya suma más de 20 millones de seguidores.