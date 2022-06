Demi Lovato anuncia el lanzamiento de ‘Holy Fuck’, su octavo álbum

La superestrella mundial nominada al Grammy, Demi Lovato, anunció que su octavo álbum de estudio, titulado ‘Holy Fuck’, se publicará el viernes 19 de agosto de 2022.

El álbum de 16 canciones es un viaje sónico basado en las raíces rockeras y pop-punk de Demi, e ilustra una retrospectiva seria y a la vez irónica de sus experiencias vitales.

Mira También:

"El proceso de hacer este álbum ha sido el más satisfactorio hasta ahora, y estoy agradecida a mis fans y colaboradores por estar en este viaje conmigo. Nunca he estado más segura de mí misma y de mi música, y este disco lo dice por sí mismo. A mis Lovatics que han estado rockeando conmigo desde el principio y a los que acaban de llegar, gracias. Este disco es para ustedes", afirma la artista sobre su nuevo disco.

El esperado single principal del álbum, ‘Skin of My Teeth’, llegará este viernes 10 de junio junto con su video musical. Demi interpretará la nueva canción en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon este jueves 9 de junio.

El álbum sigue al séptimo álbum de estudio de Demi, aclamado por la crítica, ‘Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over’, que debutó en el número 1 de la Billboard Album Sales Chart y en el número 2 de la Billboard Top 200 Chart.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg