Gianluca Vacchi es denunciado por una de sus exempleadas; la obligaba a bailar para TikTok

El Dj y empresario Gianluca Vacchi es uno de los hombres más seguidos en redes sociales, no solo por ser considerado como uno de los catanos más guapos del mundo del entretenimiento internacional, sino también por su extrovertida personalidad que divierte a sus fans.

Por medio de sus redes, el famoso suele compartir diferente contenido en el que además de presumir sus lujos y excentricidades, presume sus habilidades para el baile.

El italiano ha llamado especialmente la atención por hacer parte de su contenido a sus empleados, con quienes, aparentemente, se divierte grabando divertidos TikToks.

Sin embargo, parece que en la mansión del excéntrico hombre no todo es felicidad, pues recientemente se vio envuelto en una polémica, luego de que una de sus exempleadas lo denunciara públicamente por malos tratos.

Según se conoció, la mujer, identificada como Laluna Maricris, demandó al multimillonario por más de 75.000 euros.

Entre las acusaciones de la mujer de 44 años, está que Vacchi la obligaba a ella y demás compañeros a grabar bailes para la famosa plataforma TikTok y que cuando alguno de ellos no quería hacerlo, el hombre enfurecía tirando los equipos.

Ante la denuncia, el empresario se refirió al respecto en sus redes sociales señalando que son alegaciones falsas en su contra y desmintiendo le haya llegado alguna demanda, por lo que contó que ordenó a sus abogados investigar al respecto.

“Se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación con hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal. En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes”, indicó.

Estos son algunos de los bailes para TikTok que graba el famoso en compañía de sus empleados: