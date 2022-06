Imitador de Ozuna denuncia que Blessd lo habría amenazado de muerte

El joven cantante paisa Blessd se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera, la cual va en ascenso gracias a su éxito y gran reconocimiento en varias partes del mundo.

Sin embargo, dicho éxito se está viendo empañado por cuenta de una denuncia en su contra que hizo pública el imitador de Ozuna, conocido en redes sociales como ‘Santos el talento’.

Según denunció el hombre por medio de su cuenta de Instagram, recibió amenazas de muerte directamente del paisa por ser el mánager de un imitador de ‘El bendito’.

Te puede interesar: ¿Cómo está el corazón? Blessd revela si está saliendo con alguien

“Esta semana nos buscaron para reunirnos en el estudio de él y yo soy el mánager del imitador de Blessd; el original lo ha estado montando en historias, nosotros pensamos que era que le gustaba lo que estábamos haciendo, que nos iba a apoyar, por eso nos había citado”, comenzó narrando.

Santos, señaló que aunque en un principio pensó que la reunión era para agradecerlo a su artista el homenaje, realmente fue todo lo contrario y la intención de Blessd y su equipo era amedrentarlos para que dejaran de hacerlo.

“Fuimos a la reunión, le contamos todo lo que estamos haciendo desde el respeto que le tenemos por toda su trayectoria, etc, y nos dimos cuenta que todo lo contrario, lo que querían era buscar que nosotros dejáramos de hacer el tributo a Blessd, porque el personaje creció tanto que para ellos es una competencia”, indicó.

El hombre continuó señalando que en medio de su estudio el artista lo amenazó de muerte mientras le sacaron una pistola, esto con la intención de firmar un contrato en el que se comprometa a dejar de vender los shows del imitador.

“Yo le tenía gira por ecuador, por Europa, tenía muchos shows vendidos en Colombia, esto le molestó al equipo de él y me amenazaron de muerte, me sacaron pistola, me están obligando a firmar un contrato a favor de ellos para que yo renuncie a vender los show”, señaló.

Asimismo, contó que dicha denuncia ya estaría en manos de las autoridades, asegurando que tenia todas las pruebas que confirmarían que la amenaza fue cierta.

Ante la grave acusación, por el momento, el intérprete de ‘Quién TV’ no se ha pronunciado al respecto.

“Ya está denunciado ante la Fiscalía, tengo todas las pruebas para demostrar que me secuestró en su estudio, me apuntó con una pistola, el propio Blessd me llamo para decirme que me iba a matar si yo no firmaba un contrato donde yo renuncio a vender los shows del imitrador”, dijo.