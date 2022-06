“No tengo novia hace un mes”: Yeferson Cossio confirma que terminó Jenn Muriel

Yeferson Cossio y Jenn Muriel eran una de las parejas más seguidas en Colombia, los dos influencers presumieron en redes sociales su amor desde el inicio.

Mira también: Yeferson Cossio quiere darle una casa a Jenn Muriel, pero ella se niega

Desde hace unas semanas aumentaron los rumores de que la pareja había terminado su relación sentimental, pues dejaron de hacer publicaciones juntos. En redes iniciaron a recorrer teorías y los dos salieron a confirmar lo que se decía.

Inclusive, a Yeferson le hicieron una broma sus amigos y escribieron en una historia de Instagram que extrañaba a Jenn. El creador de contenido la borró rápidamente e hizo un video en el que decía que él no había publicado eso y tenía mucha pena.

Con eso, los rumores aumentaron y por eso Yeferson decidió salir a aclarar su situación sentimental. En el video que publicó se le veía un poco afectado porque le estaban preguntando mucho por su exnovia Jenn Muriel.

Te puede interesar: "En media hora era nuestro aniversario": Yeferson Cossio sorprendió a Jenn Muriel



“No he podido con una dinámica, todas las preguntas son de esto mismo es la misma pregunta repetida o similar. La pregunta yo más bien se las hago a ustedes pa qué me preguntan esas cosas si al final no creen y pa ustedes todos es marketing todo es falseado, pa que preguntan”, dijo.

Después de eso, dijo que él decidió continuar con su vida y no quiere hablar de su vida personal con todos sus seguidores.

“Yo estoy muy agradecido con todos ustedes, yo estoy aquí donde estoy por todos ustedes, pero a la final ustedes son desconocidos yo no voy a abrir mis sentimientos, así como así”, aseguró.

Lee también: Jenn Muriel sube la temperatura con sensual lencería de encaje negra

A continuación, confirmó que ya lleva un mes soltero.

“Voy a confirmar esto porque vi en las noticias que ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal no nos vemos tampoco, pero pues obviamente hablamos”, aseguró.