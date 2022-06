¡Agéndate! Estas son las actividades para el mes del Orgullo Gay en Bogotá

Durante junio y julio diferentes actividades organizadas por la comunidad LGTBIQ+ se harán en Bogotá, epicentro de la primera marcha del país, en 1982, cuando se despenalizó la homosexualidad en el Código de Policía.

Todo aquel que haga parte de esta población podrá participar, como también aquellos que quieran celebrar y revindicar esta lucha de derechos, que no para.

Estos son los eventos que vienen, según el sitio digital enfocado en la comunidad ‘Every’:

26 junio – Marcha LGTBIQ del Sur

Este evento iniciará a las 8:00 a.m., es organizado por la mesa LGBTI del Sur de Bogotá en el Parque Estadio Olaya Herrera ,frente al CAIDS Zona Sur. Acá se reúnen los habitantes de las localidades de San Cristóbal, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar.

Ferias de emprendimiento, presentaciones culturales y la realización de pruebas de ITS son algunas de las actividades que vienen acompañadas de este evento.

02 de julio – Bogotá Pride Festival

Con capacidad para 20.000 personas, el Hipódromo de los Andes abrirá las puertas, un día antes de las marchas masivas en diferentes partes del mundo, desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. y contará con tres escenarios.

“’Love Stage’, donde se tocará Perreo, pop y circuit; el ‘Freedom Stage’, donde sonará Techno y House; y, finalmente, el ‘Latin Stage’, donde la música será crossover”, según cuentan en ‘Every’.

En este evento se contará con la presencia de Sir Philips y el Escuadrón Caliente, Mauro Mozart y Annie Louise —ambes provenientes de Brasil—, Cony Camelo, Alejo Preciado, María José (personaje de Juan Camilo Pulgarín), La Poppera, House of Tupamaras, House of Yeguazas; también con Gerard, Pao Calderón, Andy Cop, Black Mambo, Andrés More; junto con Nicko Rooms, Michi Gyal, Kiki Ramírez, José Miel, Laura Padilla, entre otros.

Las boletas se encuentran en All Tickets

03 de julio – Marcha LGTBIQ+

Este recorrido irá desde la Carrera 7 en el Parque Nacional, hasta la Plaza de Bolívar en el Centro de la ciudad, con la consigna “Nuestras diferencias nos enorgullecen” desde las 12:30 p.m.; allí se encuentra a la mayoría de las personas de la comunidad.

Esta marcha conmemora “los 40 años de la primera marcha y plantea un espacio de reivindicación en pro de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”.

14 de julio- La Noche y las Luciérnagas

La exposición de arte drag llega con su sexta versión, donde el arte, la literatura y los discursos alternativos son los protagonistas. Se llevará a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con la temática “Icónicas y Traviesas”.

Acá se podrán encontrar con la performance de drags de diversas ciudades de Colombia, fotógrafos, pintores, músicos y actividades culturales.

La entrada es libre.

15 de julio – Yo Marcho Trans

Este evento es convocado por la Red Comunitaria Trans en el Barrio Santa Fe, antes de hacer el recorrido se hace una olla comunitaria, se cuenta con música en vivo e intervenciones por diversas organizaciones.

“Esta manifestación suele estar acompañada de agrupaciones en pro de la dignificación del trabajo sexual, de mejoras en oportunidades laborales y en contra de los entes estatales, principalmente de la Policía Nacional, que desconocen y agreden a las personas trans”, manifiestan en el sitio web.