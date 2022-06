Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta se unen en Don't You Worry

Black Eyed Peas regresa con un nuevo sencillo titulado 'Don't You Worry' junto a las superestrellas Shakira y David Guetta. Esta es la segunda vez que los Black Eyed Peas y la icónica cantautora colombiana trabajan juntos.

El sencillo también reúne a David Guetta y los Black Eyed Peas que colaboraron por primera vez en 2009 en el éxito global #1 'I Gotta Feeling'.

'Don't You Worry' ve a Black Eyed Peas, Shakira y Guetta subir de nivel juntos en el tipo de banger internacional destinado a eclipsar las líneas de género y las fronteras. Cada uno con su sabor característico, se unen para hacer un himno de verano innegable.

Mira también: Black Eyed Peas regresa a los shows en vivo con una experiencia de transmisión interactiva

El video musical, de Director X, traduce a la perfección esta energía a la pantalla.

Además, 'Don't You Worry' se presentó especialmente a los fanáticos durante una ventana de lanzamiento global de 48 horas en Beatstar, el exitoso juego de ritmo musical, con más de 30 millones de instalaciones desde su lanzamiento en septiembre de 2021.

Beatstar ya ha licenciado y lanzado canciones anteriores de Black Eyed Peas y es un ferviente partidario del grupo. "Con 500.000 jugadores recogiendo la canción en sus primeras 24 horas de lanzamiento en Beatstar, tenemos el privilegio de haber contribuido al lanzamiento de este increíble himno de verano", afirmó Simon Hade, cofundador de Space Ape Games.

Durante 2020, Black Eyed Peas reveló su álbum épico internacional Translation después de una pausa de ocho años. Se elevó al #3 en el Billboard Top Latin Albums Chart y contó con el doble platino 'Ritmo (Bad Boys For Life)', la venta de oro 'Mamacita' y la venta de oro 'Girl Like Me' con Shakira. Variety lo resumió declarando: "BEP ha encontrado un nuevo sentido de aventura".