Game Of Thrones tendría nueva secuela, basada en la historia de ‘Jon Snow’

La serie ‘Game Of Thrones’ y su productora HBO Max le han dado una gran noticia a los fanáticos de la producción que narra la historia de 7 reinos y una lucha implacable entre sí por el Trono de Hierro, además de una batalla con seres siniestros de otra dimensión.

Un escrito publicado por The Hollywood Reporter asegura que la historia escrita por George R. R. Martin tendría una secuela. Todo concluye en que el actor que le dio vida a ‘Jon Snow’, Kit Harington, está involucrado en un proyecto fílmico que aún no tiene nombre, pero sí un propósito: mostrar qué sucedió con su personaje tras ‘Game of Thrones’.

A pesar de que este proyecto se encuentra en etapas iniciales, se especula que de nuevo podremos ver en acción a actrices trascendentales en la historia de tronos y dragones como: Sophie Turner y Arya Stark en sus respectivos roles de Sansa y Ayra Stark.

La Casa del Dragón

Vale la pena recordar que ‘La Casa del Dragón’, historia que narra el origen y la historia de la familia Targaryen, cientos de años antes de ‘Juego de Tronos’, es también catalogada como una secuela que se estrenará el próximo 21 de agosto.

De esta producción ya se conoce el tráiler y desde ya ha dejado una gran expectativa sobre los amantes de esta historia que develará lo que ocurrió con los verdaderos dueños del trono y sus predecesores.

Recordemos que el final de la saga genero mucha división y críticas respecto al desenlace de sus protagonistas. Por lo que en este nuevo posible ‘spin off’, podría haber una reivindicación de sus creadores, conectando con el futuro de la historia. Ya que ‘La Casa del Dragón' conecta el pasado.