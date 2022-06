20 años de Spider-man, las transformaciones de uno de los superhéroes más queridos

En mayo hace 20 años se estrenó la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Ramini e interpretada por Tobey Maguire como el joven Peter Parker, acompañado por Kirsten Dunst, como Mary Jane y James Franco, interpretando a su amigo Harry. Desde entonces, el superhéroe cuenta con seis películas, cambios en líneas argumentales y 3 actores diferentes.

La trilogía inicial

La historia producida por Sony en tres entregas, 2002, 2004 y 2007, cuenta la historia de Peter Parker un adolescente que adquiere poderes al ser mordido por una araña radioactiva y su lucha contra villanos como el Dr. Octopus. Las películas tuvieron un éxito contundente y dieron pie para que a los pocos años Sony decidiera lanzar nuevas entregas, esta vez con Andrew Garfield como el nuevo Spider-Man.

El Spider-man de Andrew Garfield

El director estadounidense Marc Webb fue el encargado de traer de vuelta al superhéroe con las entregas, “The Amazing Spider-Man” en el 2012 y “The Amazing Spiderman: rise of Electro” en 2014. A pesar de que las películas no obtuvieron el mismo éxito en taquilla que sus predecesoras, Sony continuó con el proyecto de lanzar “The Amazing Spiderman 3” siguiendo un hilo argumental en su propio universo. El proyecto fue abandonado finalmente en 2015, luego que de Sony y Marvel acordaran compartir el personaje.

Así, ambas productoras decidieron darle una nueva imagen al superhéroe sustituyendo a Garfield por el actor británico Tom Holland, quien ha participado en las entregas recientes de “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Far From Home” (2019) y “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Llegada a las plataformas de streaming

En la actualidad es posible que los amantes de Spider-Man, encuentren las diferentes producciones en plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime o Netflix. Ahora, Disney+ anunció que podrán encontrarse todo el universo del superhéroe en próximas semanas.