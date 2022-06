A la pantalla chica: Jennie de Blackpink podría debutar en serie internacional

Jennie Kim de Blackpink estaría evaluando la posibilidad de aparecer en la serie internacional 'The Idol' de la plataforma HBO Max. Este sería su debut en la pantalla chica, fuera de los escenarios del K-Pop según dio a conocer el medio coreano TV Daily. Sin embargo, aún no está claro si la artista hará parte del elenco a través de un cameo o personaje secundario de la historia.

Una serie dirigida por The Weeknd

'The Idol' es una serie para HBO creada por el cantante The Weeknd (Abel Tesfaye) en colaboración con Reza Fahim y Sam Levinson, director de Euphoria. Lo que se conoce hasta la fecha sobre la trama es que seguirá la historia de una estrella del pop en ascenso envuelta en una relación con el dueño de unos de los clubs más exclusivos de la ciudad de Los Ángeles. Pero, lo que esta no sabe es que su nuevo interés amoroso es el líder de una secta.

Lily-Rose Depp es la actriz que dará vida a la joven estrella y que compartirá set con The Weeknd, quien interpretará al personaje principal. También, se espera la participación del cantante australiano Troye Sivan.

La historia de Kim y The Weeknd data desde finales del 2021 cuando ambos fueron captados abrazándose, luego de una cena en el Hotel Sunset Tower de Los Ángeles. Desde ese momento circulan rumores de una posible colaboración entre el artista canadiense y la estrella surcoreana.

Si bien no hay una fecha confirmada para el estreno de “The Idol” se espera que salga al aire durante el 2022 y que, de confirmarse, cuente con la participación de Kim.