En video: Madre sacó a correazos a su hija de una discoteca

Aunque no parezca, los castigos con correa a los hijos que no obedecen a sus padres siguen presentándose. En las últimas horas, un video se volvió viral en redes sociales luego de que se captara el momento en que una furibunda madre de familia sacara a correazos a su hija de una discoteca en la población de Pacasmayo en Perú.

En el clip, ampliamente difundido por las plataformas digitales, se puede apreciar inicialmente como la joven luce un vestido blanco y a ritmo de reguetón, se mueve en el establecimiento nocturno, mientras otros asistentes a la discoteca disfrutan de la fiesta.

No obstante, en el siguiente video se logra observar cómo la madre de la joven la saca del bar y la lleva por una angosta calle de la localidad azotándola con un cinturón.

Según versiones allegadas al matutino ‘Buenos Días Perú’, la joven, que se encontraba con un grupo de amigos fue castigada por su progenitora luego de haberse salido de su casa sin permiso.

Por esta razón su madre la emprendió contra ella y le propinó varios correazos, principalmente en las piernas, en las que estaban totalmente expuestas porque llevaba un vestido corto.

Tras la golpiza, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Muchos apoyaron el actuar de la enfurecida madre por la falta que cometió su hija. No obstante, también hubo quien se solidarizó con la joven por recibir un castigo físico que no solo le generó una gran vergüenza pública sino evidentes moretones tras los correazos.

Mira aquí el video del castigo a correazos en una discoteca de Pacasmayo, La Libertad, en Perú: