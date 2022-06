Nacho Vidal, un padre orgulloso de su hija transexual Violeta

En el mes del Orgullo Gay es importante resaltar a aquellos personajes populares en diferentes partes del mundo que han dado gran ejemplo de amor y apoyo a sus hijos que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, como el actor de cine para adultos Nacho Vidal.

La estrella porno lleva años hablando abiertamente de su hija transexual Violeta, quien le ha dado grandes lecciones desde que era muy pequeña. Vidal ha narrado en diferentes entrevistas que su pequeña, a quien habían llamado Ignacio como él, a sus dos años decía que era una niña.

Violeta es hija Nacho Vidal y Franceska Jaimes, los dos personajes conocidos en la industria de cine para adultos. Cuando su pequeña tenía 9 años anunciaron que era una niña y en 2019 lanzaron el documental ‘Me llamo Violeta’ en el que cuentan su historia y el proceso de aceptación.

La hija de Vidal siempre mostró gustos por los colores que son catalogados por la sociedad como femeninos, le encantaba vestir de rosa y las muñecas, a los cuatro años pidió a sus papás que le compraran todo de niña y a los seis años le dijo que era una niña y no quería ser más un niño.

“Lo primero que sentí fue dolor porque no quería que ella sufriera”, recuerda Nodal, quien se llevó una gran sorpresa por la madurez de su hija a corta edad, pues ante la posibilidad de recibir burlas y críticas de sus compañeros se sintió orgullosa de ir al colegio como lo que se sentía desde que nació.

Los actores, a pesar de su separación, siempre han mantenido una buena relación y se han unido para luchar por los derechos de su hija e incluso se llevaron amargas experiencias para poder cambiar el nombre de su hija legalmente. Sin embargo, después de hacer mediático el caso, consiguieron su objetivo.

“Existes. Has nacido. Eres y vas a ser siempre lo que eres: una niña. No vamos a luchar por absolutamente nada porque en la vida no hay que luchar, hay que ser feliz. No hay que luchar contra la gente que no te respeta; por el contrario, tienes que acercarte a la gente que te quiere”, fueron algunas de las palabras que Vidal escribió a su hija en 2017 en una carta escrita y publicada en Soho.

