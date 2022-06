Calentó su almuerzo en el trabajo, pero cometió un error que casi termina en tragedia

Cuando se cree que todo se ha visto, pasa un nuevo caso que logra hacerse viral gracias a las redes sociales, donde a veces los mismos protagonistas son los encargados de compartir las anécdotas que, aunque divierten, logran asustar a más de uno.

Roberto Herrera es el protagonista de una historia que él mismo compartió en su cuenta de TikTok, pues por calentar su desayuno en el microondas de la empresa casi incendia toda la oficina.

Son muchas las empresas que tienen microondas dispuestos para que los empleados puedan calentar sus comidas, pero parece ser que la información sobre lo que nunca se debe meter en el electrodoméstico no está claro para todos.

El caso pasó en Monterry, México donde Herrara casi provoca un incendió al querer calentar unos burritos que estaban enrollados en papel aluminio.

La alerta de incendió se activó luego de que el hombre calentara su desayuno. Así lo compartió el autor del hecho, quien escribió en su publicación “¿por qué nadie me dijo que el aluminio no va en el micro?”.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos manifestaron que rieron mucho con su historia, mientras que otros hacen énfasis en el peligro al que se expuso.

¿Por qué no se puede meter el aluminio en el microondas?

Se recomienda no meter ningún tipo de metal debido a que estos materiales no absorben la energía que emite en microondas, al contrario, el metal rebota a todas las superficies provocando que la energía se acumule y cause un sobrecalentamiento.