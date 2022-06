“Son dos personalidades que están dentro de mi”: Farina sobre su personaje ‘Fariana’

Farina, la famosa cantante del género urbano abrió su corazón en una entrevista con LOS40 Colombia y allí reveló detalles de su vida artística y cómo con el pasar de los años ha logrado llevar su música a diferentes lugares.

Durante la entrevista, la paisa de 35 años habló de sus nuevos proyectos, para iniciar invitó a sus seguidores a ver su película ‘Flow Calle’ en todas las salas de cine, además, aseguró que se encuentra produciendo y escribiendo mucho.

También habló sobre las exponentes del género urbano en Colombia, asegurando que Karol G y ella han hecho un trabajo muy bonito, sin embargo, le encantaría que fueran más las mujeres que se atrevieran a brillar en esta industria.

“Yo veo todo muy increíble, pero necesitamos, necesito que le echen más pique, más mujeres, porque seguimos siendo en mi país muy poquitas, ya a nivel latino somos muchas o somos varias, pero en lo colombiano siento que faltan más caras y es hora de que empiecen a salir”, indicó la cantante.

Además, aprovechó resolver las dudas y hablar sobre ‘Fariana’ y la diferencia que existe entre ellas.

“Eso se desarrolló con el tiempo porque yo puedo hacer las dos cosas, ese lado que es mucho más cantado, más melódico, ese lado de Farina familiar, romántico o la despechada, eso es mucho más Farina. Y ese lado que ustedes ven tan brusco, entre comillas agresivo, esa que no tiene ‘pelos en la lengua’, Farina no es capaz de decir esas cosas que dice ‘Fariana’. ‘Fariana’ habla sin ‘pelos’, habla de sexo, sin tabúes, rapea, tira durísimo y al final del día soy yo, son esas dos personalidades que están dentro de mí y que me caracterizan, entonces mis fans fueron los que le pusieron ese otro nombre a Farina, ‘Fariana’”, relató la paisa.

Además, aprovechó el espacio para hablar de diferentes personas que han pasado por su vida y han ayudado a construir su exitosa carrera. Con nostalgia la rapera habló de la muerte de Hety del famoso grupo Hety and Zambo.

“Mis hermanitos (…) obviamente no ha sido fácil para ninguno (…) por mi parte dure muy muy triste y sigo triste obviamente, pero hubo una semana muy fuerte para mí”, indicó la paisa mientras se le entre cortó la voz.

“Hety fue uno de los artistas que me abrió sus puertas, con quien grabé, tengo un video musical con él mientras yo estaba en la escuela, aprendiendo, sus consejos, yo siempre tenía un evento y él se aparecía donde estuviera, Hety fue muy especial para mi carrera y parte de lo que yo soy se lo debo a todos ellos”, finalizó diciendo Farina.

