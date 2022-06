Marvel presenta al primer Spiderman Gay

En el mes del Orgullo Gay (Comunidad LGBTIQ+) se dio a conocer una noticia en el mundo de los cómics sin precedentes. Se trata de la presentación del primer Hombre Araña homosexual. Un personaje creado para la quinta parte de la serie 'Edge of the Spider-Verse'.

Su nombre será Web Weaver y su misión no será otra que luchar por la justicia y el bienestar de las personas.

A través de su cuenta de Instagram, Steve Foxe, guionista de esta versión de Spiderman, compartió algunas ilustraciones acerca del personaje que, desde ya, genera todo tipo de expectativas entorno a este superhéroe que, sin duda, es uno de los más queridos en el universo de Marvel.

“Sorpresa: ¡Tuve el gran honor gay de ayudar a co-crear Web Weaver, quien hará su debut en EDGE OF THE SPIDER-VERSE #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de José María Casanovas, junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto. ¡Muchas gracias a Kaeden McGahey, Lindsey Cohick y Nick Lowe por traerme a la familia arácnida! No puedo esperar a que la gente conozca a Web-Weaver por primera vez y espero que no sea la última”, fueron las palabras compartidas por el escritor.

Cabe resaltar que la serie 'Edge of the Spider-Verse' es un compilado de los Comics de Marvel Entertainment, franquicia que fue adquirida por Disney en el año 2009 y que ahora les apuesta a sus personajes por en la diversidad de género.

En DC Comics ya hemos visto varios personajes con tendencias gay: Robin, Jonathan Kent, Batwoman‎, Linterna Verde y Apollo, entre otros.