“Para las cuatro mujeres que tengo que mantener”: la épica respuesta de un vendedor ambulante a un periodista

Tiktok es la red por excelencia que nos muestra curiosidades, historias graciosas y, en este caso, situaciones cotidianas que divierten a los internautas y generan miles de visualizaciones.

En las últimas horas, un video publicado por la cuenta videos7x7 se viralizó debido a la particular respuesta que dio un vendedor ambulante a un periodista en Perú.

Mira también: Músico rompe en llanto luego de que le tocara trabajar en la boda de su ex

En el país Inca, en el marco de una serie de manifestaciones en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo, la cadena radial local PBO cubrió desde las calles del país inca los pormenores de las movilizaciones ciudadanas.

Un reportero de PBO, se aproximó a entrevistar a los ciudadanos, cuando apareció un vendedor informal de alimentos al cuál indagó si iba a salir a laborar estos días en los que cientos de personas entran en paro.

“¿Vas a chambear el lunes y martes que va a haber paro?”, preguntó el comunicador. Decididamente el señor contestó: “Claro... o ¿el presidente Castillo me va a dar de comer? No me va a dar, sino tengo que buscármela”.

Tras la primera respuesta, el mismo ciudadano aseguró: “Para las cuatro mujeres que tengo que mantener”.

Te puede interesar: La emotiva canción que J Balvin dedicó a su hijo Río en su primer cumpleaños

Ante esta afirmación, el periodista entró en un lapsus y preguntó: “Mi hermano, me saliste mujeriego”. No obstante, el vendedor ‘puso en su sitio’ al confundido entrevistador diciendo: “Mi señora y mis tres hijas pues”.

De inmediato el periodista le pide disculpas al ciudadano por malinterpretar su afirmación, mientras él continuó tranquilo con su caja de aguacates, finalizando: “En el buen sentido”.

El clip ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones y cientos de comentarios, en los que los usuarios principalmente reprocharon lo “malpensado” que fue el periodista.