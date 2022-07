Yina Calderón denuncia públicamente a hombre que presuntamente intentó matarla

Yina Calderón, la creadora de contenido colombiana alertó a sus seguidores en las redes sociales con una serie de historias en su cuenta de Instagram donde les contó que la persona con la que estaba saliendo presuntamente intentó matarla.

En los videos se ve a la DJ de guaracha en medio de la naturaleza en compañía de un amigo, allí Yina con los ojos aguados, asegura que no sabe dónde está y que tiene miedo.

“Estoy por acá tirada en… ¿cómo se llama esto? Bueno, les voy a decir, yo tenía un chico que me gustaba y nos agarramos en una discoteca hoy y el tipo se cree malo y me botó por aquí en una vereda, necesito que me ayuden por favor, yo pensé que el tipo me iba a matar (…) nosotros pensamos que ese tipo nos iba a matar”, aseguró Calderón en sus historias en medio de lágrimas.

Además, les reveló a sus seguidores en las redes sociales el nombre y apellido del hombre que intentó atentar contra su vida, “yo sentí que Jacobo me iba a matar, él se llama Jacobo Posada, perdóneme su mamá, perdóneme su papá, pero ese niño está loco, me trajo hasta por acá”, relató la colombiana, quien horas después compartió el video en el feed de sus historias.

Junto a la publicación que realizó, la empresaria escribió un extenso mensaje donde denuncia públicamente al hombre y asegura que teme por su vida. Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, “no sé si este cuento sea cierto”, “ay Yina, ajuíciate”, “busca ayuda, ya nadie te cree porque vives en un show”, escribieron algunos usuarios.