Drake ganó número 1 en tops de Billboard por su álbum ‘Honestly, Nevermind’

‘Honestly, Nevermind’, es el séptimo álbum de estudio del rapero canadiense Drake que salió a la luz en el mes de junio del 2022. A menos de un mes de su lanzamiento encabeza las listas ‘TopDance/ Electronic Albums’ y ‘Hot Dance/ Electronic Songs’, siendo la onceava vez en que el artista obtiene un número 1 en la lista Billboard.

Sin embargo, esta es la primera vez en que un álbum musical encabeza las dos listas tanto en la categoría de álbum de electrónica y dance, como de R&B y Hip Hop. De acuerdo con Luminate, el álbum logro registrar cerca de 204.000 unidades a mediados de junio y ha logrado entrar en la lista ‘Billboard 200’ y los ‘Hot 100’. Así, Drake se convirtió en uno de los cinco artistas o bandas que han alcanzado más de diez álbumes en la posición número 1.

La aparición de Drake en la lista ‘Billboard Hot 100’ significa que el rapero canadiense está pisando fuerte en lo que va corrido del 2022, pues en ella se clasifican las canciones más escuchadas de Estados Unidos siguiendo los criterios de ventas digitales, cobertura de radio, al igual que streaming de audio y video. En este punto, el artista es superado por los Beatles con 20 números uno en el Hot 100 de Billboard, seguidos por Mariah Carey con 19, Elvis Presley con 18 y Rihanna con 14.

Un ‘álbum de baile’

‘Honestly, Nevermind’, está marcado por ritmos provenientes del hip-hop mezclados con el Rythm and Blues o R&B. El uso de la batería, el estilo ‘house’ y la experimentación del artista están presentes en algunas de las 14 canciones con las que Drake se abrió paso en el listado Billboard.

Los títulos que conforman la séptima entrega de estudio de Drake son: ‘Intro’; ‘Texts Go Green’; ‘A Keeper’; ‘Sticky’; ‘Flight’s Booked’; ‘Down Hill’; ‘Liability’; ‘Falling Back’; ‘Currents’; ‘Calling My Name’; ‘Massive’; ‘Overdrive’; ‘Tie That Binds’ y ‘Jimmy Cooks’.

