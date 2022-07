Tatuador aseguró que Christian Nodal cometió un error al tatuarse la cara

El intérprete de ‘Adiós Amor’ Christian Nodal ha sido tendencia en los últimos meses después de dar por terminada su relación con la artista Belinda. Pues el cantante mexicano se ha visto envuelto en varios escándalos de todo tipo.

Unos tienen que ver con su nueva relación junto a la rapera argentina Cazzu, otros frente a las críticas y enfrentamientos que ha tenido con artistas principalmente del género urbano como J Balvin, Bad Bunny y Ryan Castro; y por último su apariencia que no deja de ser comentada por sus seguidores.

Te puede interesar: Nueva polémica: Christian Nodal lanzó fuerte opinión sobre Bad Bunny

Frente a ello, han existido una gran oleada de críticas desde que dio a conocer sus nuevos tatuajes, especialmente los que se hizo en la cara.

Los comentarios han sido tan fuertes que el artista ha tenido que salir en sus últimos conciertos a pedir respeto y empatía a su público con respecto a su aspecto físico.

Análisis a sus tatuajes

Luego de que sus tatuajes en la cara han dejado de qué hablar entre los internautas y seguidores del artista mexicano, René ZZ, quien es un experto tatuador de España quiso realizar un exhaustivo análisis de los tatuajes de Nodal a través de su canal de YouTube

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro como la tiene él, por muchas razones no se las recomiendo. Pero digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación que es un niño repelente”, dijo el tatuador.

Mira también: ‘Un ojo de la cara’: Yailin sorprendió a sus seguidores con costoso regalo de Anuel

Adicionalmente, René ZZ también aseguró que fue un error haberse tatuado en honor a su exnovia Belinda.

"Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering… no se hagan esto arriba de la ceja, porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”, fue otro de los comentarios que hizo el tatuador sobre Nodal