¿Estará en el Super Bowl del 2023? Circulan rumores de que Britney Spears sería la artista invitada

Britney Spears podría hacer su gran regreso a los escenarios, luego de ponerle fin a la batalla legal con su padre Jamie Spears por la tutela que tenía desde el 2008, con la presentación del ‘Espectáculo de Medio Tiempo’ del Super Bowl 2023. El rumor de que ‘la princesa del pop’ llegaría a uno de los escenarios más vistos en el mundo, circula en redes sociales y medios de comunicación.

Al parecer la intérprete de ‘Toxic’ y ‘Baby One More Time’ estaría en conversaciones con los organizadores del evento para confirmar su participación en el 2023. Si bien aún falta un año para presenciar el que sería su regreso triunfal, luego de retomar el control legal de su vida, la artista no estaría sola en el evento ya que han sonado nombres como Iggy Azalea y la ‘reina del pop’, Madonna, quien también es amiga cercana a la cantante y su esposo Sam Asghari.

De confirmarse, no sería la primera vez que Spears se presente en una edición del Super Bowl pues fue invitada del show organizado por MTV en el 2001 donde compartió el telón con Aerosmith, N Sync, Mary J Blige y Nelly. El Super Bowl se disputará el domingo 12 de febrero a las 6:30 p.m./ hora del este de los Estados Unidos, en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en Glendale.

Artistas que han hecho parte del Show de Medio Tiempo

Nombre como Katy Perry, Lady Gaga, Coldplay y Bruno Mars, son algunos de los que resuenan en la historia del ‘Espectáculo de Medio Tiempo’ del Super Bowl. Sin embargo, fue la edición del 2020 la que encabeza el mayor número de reproducciones en YouTube. La presentación de la cantante colombiana Shakira y Jennifer López, tiene más de 240 millones de reproducciones en la plataforma y contó con la participación de Bad Bunny y J Balvin como artistas invitados.