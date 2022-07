‘Los Anillos del Poder’: se anuncia la fecha de estreno para el trailer oficial

Recientemente, la plataforma de streaming compartió un avance de lo que será la tan esperada película ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’, sin embargo, no son muchos los detalles que revelaron.

En el video se ve un meteorito atravesar el cielo mientras, harfoots, ancestros de los hobbits, elfos Gil-Galad y Elrond y Durin IV, el rey enano lo ven pasar.

Al finalizar el video, la plataforma de Amazon Prime Video, dejó la fecha en la que se estrenará el trailer oficial. El 14 de julio, fanáticos de esta icónica historia podrán ver algunos detalles del a película.

Por supuesto los comentarios han inundado la publicación, preguntándose sobre lo que podrá verse en el trailer oficial, donde prometer revelar un poco más del contenido.

“Maravilloso”, “yo no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno”, “Tolkien se revuelca en su tumba jajaja”, “¿un elfo afro?”, “muero por verla”, “ayyy me encanta, no sé que va a pasar, pero me encanta”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

