“Uno tiene que ser hombre en esta vida”: Cosculluela arremetió contra Anuel en redes sociales

Cosculluela encendió las redes sociales con un contundente mensaje a Anuel, en el que lo invitó a “ser hombre”, luego de que compartiera sus 8 millones de seguidores que el cantante había hablado sobre él.

En el video, se puede ver al intérprete de ‘Desamor’ y ‘Madura’ molesto e invitando a Anuel a enfrentarse a través de redes sociales. “Miren uno tiene que ser hombre en esta vida, al menos los hombres. Las mujeres tienen que ser mujeres. Si vas a hablar de mí y yo no te conozco a ti de cierta forma, porque tú y yo no nos conocemos así, tírame por las redes”, expresó Cosculluela.

El cantante se refirió a que no es cercano a Anuel y que por ello resolvieran sus temas en las redes, con los seguidores de testigos. “No mandes a que esto, ni nada papi. A tirar por las redes (…). No hables de mí, mucho menos como tú estás”, añadió Cosculluela en referencia al físico del cantante que ha llamado la atención en Internet por su pérdida de peso.

Asimismo, Cosculluela lo invitó a que se enfocara en su carrera musical: “No hables de mí, mucho menos como tú estás. Yo he sido bueno, he sido comprensivo, he sido todo. Te voy a coger y te voy a desmantelar. Quédate tranquilo (…). Tú estás tan flaco que las sortijas te las puedes poner de corona. Concéntrate en sacar música”, finalizó el boricua.

La molestia del cantante habría empezado por unos pantallazos que le envío el compositor Kendo Kaponi sobre una conversación con Anuel en el que se refería a él, junto con una nota de voz en el que pedía a Cosculluela que no revelara el borde de la conversación.

El descontento entre los artistas no es algo nuevo, pues hace unos años la expareja de Cosculluela publicó una foto en su cuenta de Instagram con el cantante de ‘La Llevo al Cielo’ en el que le agradecía por querer a su hijo y ser su padrino. Sin embargo, Cosculluela reaccionó mal a la publicación y lanzó comentarios sobre el artista tras salir de la prisión.