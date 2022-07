La Navidad llegará antes de tiempo: Los Backstreet Boys lanzarán un nuevo álbum

Los Backstreet Boys, una de las ‘Boy-bands’ más escuchadas a finales de los 90 por su estilo dance-pop, anunció que regresaría a los escenarios con el lanzamiento de su primer álbum navideño ‘A Very Backstreet Christmas’, luego de tres años de su última producción.

En esta ocasión, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J. McLean, y Howie Dorough, interpretarán clásicos de la temporada y tres nuevas canciones, que saldrán al público el 14 de octubre.

Por primera vez, la banda se incorporará al género navideño con la reinterpretación de los clásicos como ‘White Christmas’, ‘Silent Night’, ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, además de tres temas nuevos: ‘Christmas In New York’, ‘Together’ y ‘Happy Days’.

Asimismo, la banda lanzará versiones exclusivas en un disco con 15 temas musicales que será distribuido por la cadena de almacenes estadounidenses Target.

Te puede interesar: Hay fecha de regreso: Blackpink volverá con nueva música en agosto

El álbum, que contará con una edición limitada en vinilo, estuvo en los planes de la banda desde varios años. Así lo explicó el vocalista Brian Littrell en el video promocional del disco, “siempre hablamos de hacer un álbum navideño y esta vez simplemente encajó”.

Howie Dorough expresó a Billboard, “hemos querido hacer un álbum navideño desde hace 30 años y estamos más que felices de que finalmente esté sucediendo. Tuvimos una experiencia muy divertida dándole nuestro toque de los Backstreet Boys a algunos de nuestros clásicos navideños favoritos y no podemos esperar a ser parte de las temporadas de fiesta de nuestros fans”.

Mira también: Desbancó a Kylie Jenner: Rihanna se convirtió en la multimillonaria más joven de Estados Unidos

‘A Very Backstreet Christmas’ será el álbum número 11 de la banda, desde su debut en 1996 con ‘Backstreet Boys’, y se enfrentará al reto que dejó su predecesor, ‘DNA’ (2019), que les mereció una nominación a los Premios Grammy por la categoría de ‘Mejor duo/grupo pop’ y el título del décimo álbum en estar en un ‘Top 10’ en los Estados Unidos.