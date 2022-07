“No quiero vivir así”: Andrés García muestra, sin censura, fuerte caída

Andrés García, el famoso actor nacido en República Dominicana, quien desde muy pequeño se fue a vivir a Acapulco, México, es uno de los actores más queridos en Latinoamérica, pues su presencia en el cine logró robarse el cariño de miles de personas por su aspecto físico y sin duda, su derroche de talento.

Recientemente, el actor de 81 años compartió un video en su canal de YouTube en el que no luce muy bien de salud, además, mostró con detalle la herida que tuvo en su cabeza al sufrir una caída, aunque no dio detalles de ese incidente, el actor dio fuertes declaraciones sobre su estado salud.

En la descripción del video se lee: “Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

Además, en el video, García afirma que no quiere vivir más así, refiriéndose a su estado de salud. Incluso habló de su muerte, “El asunto ya luego es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”, indicó García.