¡Se le apareció Jesús! Cofundador de iglesia satánica se convirtió al cristianismo

Riaan Swiegelaar se hizo viral al compartir en su cuenta de Facebook que recientemente se había convertido al cristianismo, luego de ser el cofundador de la Iglesia Satánica Sudafricana, South African Satanic Church.

Entre lágrimas, el ex satanista relató en redes su historia de conversión y cómo llegó hasta el punto en que se encuentra ahora, rodeado del amor de Dios. “Mostrarle amor a alguien es algo poderoso, no es algo sencillo. Me han mostrado el amor de Cristo”, expresó Swiegelaar.

El hombre practicaba el satanismo desde hace cuatro años porque algo en su interior conectó con la creencia, así lo reportó la Agencia Católica de Informaciones, ya que en el momento estaba “quebrantado y triste”, aclaró el hombre.

El abrazo que le dio un giro a su vida

Pero todo cambió cuando tuvo un encuentro con una mujer, luego de dar una entrevista radial a la que asistió en calidad de líder de su Iglesia. Swiegelaar había dicho en el medio que no creía que Jesucristo existiera, “porque no lo creía”, aclaró en el video. Lo que sucedió después lo tomó por sorpresa, “vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso, me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, expresó.

Fue hasta la semana siguiente que se enteró que la mujer era cristiana a través de su estado de WhatsApp. “Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional, pese a las cosas que dije”, afirmó el nuevo creyente.

Pero lo que terminó de hacerlo creer en la existencia del reino de los cielos fue una aparición de Jesús, en medio de un ritual satánico. “Apreció Jesús ante mí, que era extremadamente arrogante, y le dije: Si eres Jesús debes mostrarlo”, dijo Swiegelaar. Ante su petición, Jesús lo “inundó con la energía y el amor más hermoso”, contó.

En el momento, lo reconoció porque el amor que le había mostrado la mujer en la estación de radio era el mismo que sintió en el encuentro espiritual. Desde ese momento abandonó el satanismo y abrazó el cristianismo, pues al ser homosexual “no se creía digno del amor de Dios” y ahora entiende que su reino está abierto para todos, puntualizó.