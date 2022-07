“Bebesota”: Jessica Cediel hizo entrecerrar los ojos a más de uno con sensual publicación

Jessica Cediel encendió las redes sociales con una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que hizo volar la imaginación de sus seguidores. La presentadora compartió una serie de fotos en las que derrocha sensualidad al lucir una blusa ombliguera, sin embargo no se les escapó a los internautas el hecho de que se puede ver algo que se asoma de la prenda.

“Tú no eres bebecita. Tú eres Bebesota. Recuerda que entre más dura sea la batalla, más grande será la victoria”, escribió Cediel como mensaje motivacional en la descripción de las fotografías. Sin embargo, los comentarios no tardaron en señalar que a la presentadora se le “veía de más” y que “casi se le escapaba algo”.

La duda surgió porque a la presentadora se le veía una sombra circular de color más oscuro, al borde de la blusa. “Quién más hizo zoom”; “¿A poco ese no era su pezón?; “En la primera foto se le alcanza a ver el protector o la copa del sostén”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Cediel no tardó en sacar de la duda a los curiosos por medio de una historia de Instagram en la que explicó que se trataba de un protector: “Para los chismosos. ¡No es el pezón! ¿Están mal de la vista o qué? Ni siquiera se me asoma nada. Es el protector del pezón lo que se ve, yo no le veo el alboroto. No ven que brilla, tiene otro color y es de plástico”, escribió la modelo.

Asimismo, compartió un video en el que bailaba sensualmente a la cámara, acompañado del mensaje de que había dudado en subirlo. “Por eso antes no había montado este video, pues ya que algunos dan lora. Pues tomen lora”, escribió Cediel mientras se ve el protector asomarse mientras baila.