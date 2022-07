Lo dejó calladito: Natalia París dio una lección a seguidor que la acusó en redes sociales

En una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Natalia París dio una lección a uno de sus seguidores que le preguntó de manera anónima si “todavía cobraba por salir con ella”. La DJ y empresaria colombiana explicó que nunca lo ha hecho y que gracias a su preparación ha logrado cobrar muy bien como artista.

París es una de las modelos colombianas más reconocidas, con una trayectoria en el campo de la música de más de 10 años luego de su debut como DJ en el 2010, sin embargo fue acusada en la red social de cobrar por aceptar ‘salidas’ de sus admiradores.

La modelo explicó en la historia de Instagram que no lo ha hecho y que su éxito se debe a su trabajo. “Yo nunca he cobrado por salir conmigo, jamás. Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo, mejorándome todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista y no tengo que hacer eso”, expresó.

Invitación a crear una “realidad más agradable”

Pero no concluyó el tema con la aclaración, sino que decidió continuar con una lección al personaje: “Ese pensamiento que tú tienes es un pensamiento de escasez y mientras no te quites esos pensamientos de que para que una mujer consiga cosas tiene que ir a acostarse con un señor, nunca vas a ser rico ni millonario. Porque tienes un pensamiento de que así se consiguen las cosas”, añadió París.

La modelo dio la estocada final al extender la invitación de cambiar el pensamiento para tener una mejor realidad. “Como así se consiguen las cosas según tu sistema de creencias, no sales a estudiar, no te preparas, no te mejoras, no das lo mejor de ti. Tan sencillo como que cambies ese pensamiento tan destructivo para ti y así vas a lograr que cambie a una realidad más agradable para ti”, finalizó la empresaria en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1 millón de seguidores.