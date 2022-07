La millonada que cuesta la camioneta que Yeferson Cossio le dañó a su hermana Cintia

Las bromas pesadas y los ‘retos extremos’ fueron el objeto para que Yeferson Cossio y su hermana Cintia lograran el reconocimiento en redes sociales que hoy tienen. Además de sus contenidos en las plataformas digitales los jóvenes paisas han sumado una gran cantidad de dinero que les permite llevar una ostentosa vida, llena de lujos, excentricidades y, muchas veces, esas mismas le pasan factura.

Mira también: Esta es la enfermedad por la que operarán a Anitta

La más reciente ‘broma pesada’ que Yeferson quiso hacerle a su hermana contenía un tinte de ‘venganza’, el cual consistía en destrozar un lujoso vehículo de su propiedad con un bate. Así como ella lo había hecho anteriormente con un carro suyo.

“¿Has escuchado que la vida es un bumerán?”, dijo el joven 28 años antes de tomar un bate para empezar a golpear la camioneta Lexxus G460, avaluada en 460 millones de pesos modelo 2021, según tucarro.com

Causándole varios daños en la latonería, los vidrios y rayándola con un grafiti, Yeferson le dejó en claro a su hermana que tomó revancha y con creces luego de que ella le dañara un vehículo de la misma manera.

El comentario que enfureció a Yeferson Cossio

Luego de esta publicación, los internautas se indignaron con el creador de contenido por haber dañado una camioneta de alta gama habiendo tantas necesidades en el país.

Te puede interesar: Video: Karol G estuvo presente en un desfile del Orgullo Gay en Madrid

“La idiotez hecha humano”, comentó una usuaria llamada Carolina Acosta. Fue entonces que el influencer sacó a relucir su dinero y contestó: “¿Idiota yo, que hago este contenido y le hago dinero suficiente para comprar docenas de esas puertas con solamente un video? O ¿idiota tú que consumes el contenido, me comentas y me das la interacción? Así, ayudándome a alcanzar más y más gente, dándome más y más exposición -equivalente a números y dinero-. Creo que la perspectiva de quién es ‘idiota’ no la tienes muy clara. Saludos, no dejes de comentar nunca porfa, todo suma”.

Esta respuesta generó aún más indignación entre los internautas, no obstante, Cossio continuará haciendo estas expresiones de “entretenimiento” en redes sociales.