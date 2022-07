¡Hasta 3 días sin bañarse! Belinda reveló su faceta más íntima durante entrevista

Belinda no deja de sorprender a sus seguidores, luego de haber protagonizado un beso con dos mujeres durante las fiestas del Orgullo en Madrid, la intérprete de ‘Amor a primera vista’ confesó en una entrevista con el medio Freeda que ha durado hasta tres días sin ducharse pero no es algo que practique todos los días.

La cantante, quien recientemente se mudó a España por proyectos profesionales, mostró su faceta más íntima al explicar sus gustos y contar sobre el apodo que le tenían en el colegio, cómo toma limonada, su orden preferido para colocarse los zapatos, al igual que reveló que no le gusta estar sin ducharse, pero que ha estado hasta tres días sin hacerlo.

“Tres máximo, pero no me gusta estar sin ducharme”, respondió Belinda durante el video que ya superó los 100.000 me gusta en Tik Tok y que recopila los mensajes de asombro de sus seguidores. “¿Tres días sin bañar? Belinda no manches”; “Yo no aguanto sin bañarme un día y aquí, mi Bali, tres. No manches”; “Uno se tiene que bañar todos los días”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Sin embargo, este no fue lo único que sorprendió a los fanáticos de la intérprete de ‘Utopía’, pues confesó que se coloca primero los dos calcetines y luego los dos zapatos, “no soy psicópata” agregó la artista a su respuesta.

Reveló una nueva cara a sus seguidores

A través de varias preguntas cortas, los internautas pudieron conocer mejor el pasado de Belinda, parte de sus sueños y su familia. La cantante contó que durante su infancia le decían ‘ratoncita’ y que al crecer quería ser como su abuela, por otro lado manifestó que la mayor sorpresa que le habían dado fue cuando quedó en la serie ‘Edén’ de Netflix, “esa fue la mayor sorpresa por lo menos en este tiempo, en este lapso de mi vida”, indicó.