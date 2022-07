“No quiero Happy Birthday en Medellín”: Yina Calderón está de cumpleaños

Yina Calderón está de cumpleaños, la empresaria y creadora de contenido celebra sus 31 años el 12 de julio. En una serie de historias en su cuenta de Instagram Calderón compartió que no ha podido recuperar su camioneta rosa, que fue incautada por la policía al tener un arma en su interior, por no estar al día en obligaciones con las autoridades.

La empresaria explicó a sus seguidores que todavía se estaba recuperando de sus presentaciones del fin de semana y que le esperan dos toques en Santa Marta y Rovira, Tolima.

Asimismo, afirmó que estaba en diligencias para recuperar su camioneta rosa: “Estoy aquí en la Sub-Secretaría de Movilidad y Transporte sacando mi camioneta, a ver si me la entregan hoy. Mañana estoy de cumpleaños, 12 de julio. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos vamos a autorregalar?”, preguntó la creadora de contenido.

Al parecer, la empresaria tendría en mente organizar un viaje para celebrar su cumpleaños, “tengo ganas como de irme de viaje”, indicó. Pero no todo le resultó a Calderón, pues las autoridades le informaron que no puede sacar su vehículo hasta que no solucione obligaciones pendientes.

“Dizque no me la van a entregar hasta que no salde yo no sé qué. Tengo como 10 comparendos”, dijo la DJ entre risas y agregó que eso le impediría viajar a la capital: “No quiero Happy Birthday To You en Medellín, amo Medellín, pero quiero ir a Bogotá”.

Polémica por la feria Expobelleza

Calderón se refirió a lo sucedido en Expobelleza, la feria de emprendimientos realizada en Medellín, en el que algunos microempresarios se manifestaron por la desorganización del evento por cuenta de Epa Colombia y Yina Calderón, quienes convocaron multitudes en sus stands.

Asimismo, la DJ aprovechó su Instagram para dar unas palabras sobre la feria: “Acabo de ver unas historias que publicó Epa Colombia, lo cual me parece terrible porque nada de lo que está diciendo es verdad. Yo tengo que salir a defender la feria porque, uno, siempre nos han dado la oportunidad a nosotros los empresarios. Dos, porque la organización de la feria era increíble, era obvio que en algunos momentos había tumulto de gente porque había muchos influencers. Si la feria no la hubiera dado no habrían ido 100.000 personas”, indicó.

